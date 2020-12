Op verschillende plekken in het land verloopt de jaarwisseling donderdagavond onrustig. Er is voornamelijk sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkomen en vuurwerk afsteken. In onder meer Den Haag, Rijswijk en Katwijk zijn branden gemeld en worden auto's, banden en andere objecten in brand gestoken.

In Den Bosch-Oost is het al de hele avond onstuimig. Er is een auto in brand gestoken, sprake van meerdere opstootjes en de politie is door een groep bekogeld met vuurwerk. De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen en de burgemeester kondigde een noodverordening af. De politie heeft hierdoor meer bevoegdheden.

In Den Haag, Rijswijk en Katwijk zijn op beelden op internet grote branden te zien en er wordt veel vuurwerk afgestoken. Een politiewoordvoerder zegt dat er nog geen sprake is van grote incidenten in de regio rond Den Haag, waar Katwijk ook onder valt. Wel zijn overal agenten ingezet. Op videobeelden uit Rijswijk is te zien dat kleding van mensen in de brand vliegt na het afsteken van een grote vuurwerkbom. Daar is ook een grote groep jongeren bij elkaar.

Een als 'demonstratie' aangemeld straatfeest in de Haagse wijk Duindorp is inmiddels voorbij. Wel is het daar nog druk met mensen op straat.

De politie greep donderdagmiddag niet in. Er was namelijk geen sprake van een gevaarlijke situatie of van ordeverstoring, al werden de coronaregels niet nageleefd, aldus de politie. Op het straatfeest werd muziek gedraaid, trad rapper Jebroer op en er werd gedanst, blijkt uit beelden op sociale media.

50 Schokkend: personen in brand na explosie in Rijswijk

Politie kan niet naar elke melding toe

De politiewoordvoerder meldde dat het momenteel erg druk is en dat niet overal agenten heen kunnen. Via sociale media melden ook andere korpsen dat hulpdiensten alleen worden gestuurd naar locaties waar mensen in gevaar zijn.

Ook in Amsterdam wordt op verschillende plaatsen vuurwerk afgestoken en worden brandjes gesticht. De brandweer moest op verschillende plaatsen in actie komen om containerbrandjes te blussen, zegt een woordvoerder.

In de provincie Noord-Holland werd er in de loop van de avond al flink vuurwerk afgestoken. Er komen veel meldingen van overlast van Texel, Beverwijk, Haarlem en Oostzaan.

In het oosten van Nederland ging op verschillende plekken ook al vuurwerk de lucht in. Op sociale media meldden mensen in meerdere plaatsen in Gelderland en Overijssel dat er ondanks het vuurwerkverbod toch veel wordt afgestoken. Zo moest de politie in Deventer ingrijpen toen een groep jongeren vuurwerk afstak in een tunnel.

"Het is tot dusver een stuk minder dan vorig jaar", laat een woordvoerder van de politie Oost-Nederland weten. "Al is dat lastig te vergelijken vanwege het verbod. Maar het is een illusie om te denken dat er niks wordt afgestoken natuurlijk."

Handhaven op vuurwerkverbod lastig

Handhaven op het vuurwerkverbod is niet makkelijk, aldus de woordvoerder. "Als je bij de plek aankomt waar het de lucht in gaat, is iedereen alweer weg." De politie geeft dan ook prioriteit aan geweldsincidenten en verstoringen van de openbare orde. "We gaan niet op elke vuurwerkknal afrijden."

Een 52-jarige man is donderdagavond aangehouden op het Wilhelminaplein in Schiedam nadat die een groep jongeren zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De jongeren zouden vuurwerk hebben afgestoken. De politie loste bij de aanhouding een waarschuwingsschot. Het wapen van de man is in beslag genomen, niemand raakte gewond. Achteraf bleek het om een balletjespistool te gaan.

In Friesland is in onder meer Joure sprake van overlast. Volgens de Leeuwarder Courant zijn bij Hotel Anne-Klare alle ramen gesprongen door carbidschieten dat vlakbij plaatsvond.

De Zeeuwse krant PZC meldt dat in Vlissingen een man met een bivakmuts drie brandbommen op straat heeft gegooid. De ramen van meerdere huizen zijn gesneuveld.