Nederland heeft om 0.00 uur op relatief sobere wijze het nieuwe jaar ingeluid. Vanwege de coronamaatregelen brengen de meeste mensen de Jaarwisseling thuis of in kleine kring door. Ook geldt er een vuurwerkverbod, al zijn er op talloze plekken toch flink wat knallen te horen en pijlen te zien.

Lees de laatste ontwikkelingen rond de jaarwisseling in ons liveblog.

Wie in de nacht van donderdag op vrijdag toch vuurwerk afsteekt (met uitzondering van kindervuurwerk), riskeert een boete van 100 euro.

Tot middernacht was het op de meeste plekken rustig in Nederland. Toch moest de politie op sommige plekken ingrijpen, omdat er met vuurwerk werd gegooid of groepen mensen voor onrust zorgden.

Met name in Den Bosch verliep Oudejaarsavond onstuimig. Daarom heeft de burgemeester daar een noodverordening afgekondigd, waardoor de politie daar meer bevoegdheden heeft.