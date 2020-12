Nederland heeft om 0.00 uur op relatief sobere wijze het nieuwe jaar ingeluid. Vanwege de coronamaatregelen brengen de meeste mensen de jaarwisseling thuis of in kleine kring door. Ook geldt er een vuurwerkverbod, al zijn er op talloze plekken flink wat knallen te horen en vuurpijlen te zien.

Volg de laatste ontwikkelingen rond de jaarwisseling in ons liveblog

Wie in de nacht van donderdag op vrijdag toch vuurwerk afsteekt (met uitzondering van kindervuurwerk), riskeert een boete van 100 euro.

Ondanks het vuurwerkverbod werd om middernacht in het hele land flink geknald met vuurwerk. Op meerdere plekken was siervuurwerk te zien en waren harde knallen te horen.

In verschillende plaatsen zou het vuurwerk "niet onderdoen voor andere jaren" en "gaat het helemaal los". Onder meer in Breda klonk veel geknal en werd nauwelijks siervuurwerk afgestoken. Uit Amsterdam en Oostzaan kwamen veel meldingen over siervuurwerk. Veel van het vuurwerk werd al in de loop van de avond afgestoken.

76 Ondanks verbod veel vuurwerk afgestoken in Nederland

Politie grijpt op verschillende plekken in

Tot middernacht was het op de meeste plekken rustig. Toch moest de politie in sommige gevallen ingrijpen, omdat er met vuurwerk werd gegooid of groepen voor onrust zorgden.

Met name in Den Bosch verliep Oudejaarsavond onstuimig. De burgemeester heeft een noodverordening afgekondigd, zodat de politie meer bevoegdheden heeft.

Rond middernacht moest de Mobiele Eenheid (ME) van de politie ingrijpen in Rotterdam, nadat jongeren de brandweer hadden bekogeld met stenen en vuurwerk. De brandweer was daar bezig een brand bij een school te blussen. Ook in het Amsterdamse stadsdeel Oost en in Katwijk werd de ME ingezet.

In Amsterdam Nieuw-West zijn tijdens de nieuwjaarsnacht op de Osdorper Ban politiemensen met vuurwerk bekogeld door groepen jongeren die voor onrust zorgden. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

103 Zo ziet het 'vuurwerk' tijdens het Nationaal Aftelmoment eruit

Nationaal Aftelmoment vanuit Johan Cruijff ArenA

Het Nationaal Aftelmoment - dit keer zonder vuurwerk - vond plaats in de Johan Cruijff ArenA. Aanvankelijk was het Museumplein de locatie. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zag hier echter van af, omdat ze vreesde dat er ondanks het besloten karakter toch mensen op zouden afkomen.

Omdat de Johan Cruijff ArenA afgesloten is en het dak dicht bleef, was er buiten niets van het evenement te zien. Vanaf 23.50 uur werd live afgeteld, waarna een lichtshow werd ingezet.