Op het Tesselseplein in de Haagse wijk Duindorp werd ondanks de coronamaatregelen donderdagmiddag een straatfeest gevierd, blijkt uit beelden op sociale media. Het evenement was aangemeld als 'demonstratie', aldus de politie.

Er werd muziek gedraaid, rapper Jebroer trad op en er werd gedanst, blijkt uit de beelden. Daarbij werd de anderhalvemeterregel niet in acht genomen en stonden mensen dicht op elkaar. Ook begroetten mensen elkaar met omhelzingen en door handen te schudden.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een vooraf aangekondigde demonstratie. Agenten grepen niet in: er zou namelijk geen sprake zijn van een gevaarlijke situatie of het verstoren van de openbare orde.

29 Dansende menigte bij concert van Jebroer in Duindorp

Handhaven coronaregels 'niet de hoogste prioriteit'

Ook had het handhaven van de coronamaatregelen "vandaag niet de hoogste prioriteit", zei de woordvoerder. Volgens het AD was de 'demonstratie' ingepland tot 18.00 uur, maar greep de politie ook niet in toen het feest daarna nog even voortduurde. Om 19.00 uur zetten de feestgangers er zelf een punt achter. Wel blijft de politie de hele avond aanwezig.

Een woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen liet aan de krant weten: "Deze betoging is vooraf bij ons aangemeld. Omdat demonstreren een grondrecht is, hebben we de demonstratie toegestaan." Het naleven van de coronamaatregelen was iets waar de initiatiefnemers voor verantwoordelijk zijn, aldus de gemeente.