Op meerdere plekken is het rond de jaarwisseling onrustig, maar nog nergens heeft de politie grootschalig hoeven ingrijpen. Met name in Den Bosch is het onstuimig: er is een auto in brand gestoken en er zijn meerdere opstootjes.

Politieagenten in Den Bosch zijn donderdagavond door een groep van "enkele tientallen" personen, voornamelijk jongeren, bekogeld met vuurwerk, zegt een politiewoordvoerder. De Mobiele Eenheid (ME) is daarbij ingezet zodat de brandweer veilig de autobrand kan blussen.

Ook op andere plekken in Noord-Brabant is het onrustig, meldt Omroep Brabant. In Veen is opnieuw een auto in brand gestoken. In Breda is een kind gewond geraakt nadat het in de buik werd getroffen door vuurwerk. De verwondingen leken in eerste instantie ernstig, maar eenmaal in het ziekenhuis bleken ze mee te vallen, aldus de politie.

In Volendam hebben jongeren politiemensen bekogeld met vuurwerk. De jongeren zorgden voor overlast door zwaar vuurwerk af te steken. De gemeente Edam-Volendam roept via Twitter ouders op om hun kinderen binnen te houden. De rust is volgens een woordvoerder inmiddels weergekeerd.

Groot feest in Haagse wijk Duindorp

In de Haagse wijk Duindorp werd ondanks de coronamaatregelen een groot feest gevierd. Daarbij werd de 1,5 meter niet in acht genomen en stonden mensen dicht op elkaar.



Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een vooraf aangekondigde demonstratie en was niet het plan in te grijpen. Er zou namelijk geen sprake zijn van een gevaarlijke situatie of het verstoren van de openbare orde. Ook heeft het handhaven van de coronamaatregelen volgens de politie "vandaag niet de hoogste prioriteit".

Rond 19.00 uur was het feest op het Tesselplein afgelopen, meldt NOS.