Op meerdere plekken is het rond de jaarwisseling onrustig, maar nog nergens heeft de politie grootschalig hoeven ingrijpen. Vooral in Den Bosch-Oost is het onrustig: er is een auto in brand gestoken en er zijn meerdere opstootjes. De burgemeester van Den Bosch heeft een noodverordening afgekondigd, zodat de politie meer bevoegdheden heeft.

Politieagenten in Den Bosch zijn donderdagavond door een groep van "enkele tientallen" personen bekogeld met vuurwerk, zegt een politiewoordvoerder. Het gaat om met name jongeren. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet, zodat de brandweer de autobrand kon blussen.

Sinds de afkondiging van de noodverordening mogen agenten in delen van Den Bosch-Oost preventief fouilleren. Ook gaan politiemensen op toegangswegen controles uitvoeren. De maatregel geldt tot 2 januari 17.00 uur.

"Onacceptabel hoe deze mensen zich misdragen en zorgen voor onrust, overlast en vernielingen", aldus burgemeester Jack Mikkers. "Agressie en geweld tegen hulpdiensten tolereren we niet en zullen we aanpakken."

Ook op andere plekken in de provincie Noord-Brabant is het onrustig, meldt Omroep Brabant. In Veen is opnieuw een auto in brand gestoken. In Breda werd een kind in de buik getroffen door vuurwerk. De verwondingen leken in eerste instantie ernstig, maar in het ziekenhuis bleek het letsel mee te vallen.

26 Auto en scooter rijden pal langs ontploffend vuurwerk Den Bosch

Agenten in Volendam bekogeld met vuurwerk

In Volendam hebben jongeren politiemensen bekogeld met vuurwerk. Ze zorgden voor overlast door zwaar vuurwerk af te steken. De gemeente Edam-Volendam roept ouders via Twitter op hun kinderen binnen te houden. De rust is volgens een woordvoerder inmiddels wedergekeerd.

In het Gelderse Stroe werd vanuit een groep vuurwerk naar twee politiemedewerkers gegooid. Zij hebben aangifte gedaan van mishandeling. Het tweetal was aan het einde van de middag in gesprek met een groep van ongeveer tachtig jongeren die zich ophield in een weiland. Vanuit een andere groep werd toen vuurwerk naar hen gegooid, meldt de politie. De agenten hielden er oorsuizen aan over.

Politie in Harderwijk gebruikt pepperspray

In Harderwijk hebben agenten donderdagavond pepperspray gebruikt, omdat enkele jongeren overlast veroorzaakten in een speeltuin. Toen de politie de samenkomst wilde beëindigen en een vuurtje wilde doven, werden enkele jongeren opstandig. Tijdens de schermutselingen kreeg een agent "een tik". Een persoon is aangehouden.

In het Gelderse Groesbeek maakte de politie donderdagavond "in een vroeg stadium" een einde aan een feest in een fabriekshal. Er waren nog geen bezoekers, maar de politie had de indruk dat tientallen mensen op het feestje zouden afkomen. Tegen de organisator is proces-verbaal opgemaakt.

Een man is donderdagavond op het Wilhelminaplein in Schiedam aangehouden, omdat hij een groep vuurwerk afstekende jongeren zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De politie loste bij de aanhouding een waarschuwingsschot en nam zijn wapen in beslag. Niemand raakte gewond.