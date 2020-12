Paus mist diensten Oud en Nieuw vanwege pijn aan been

Paus Franciscus moet dit jaar een aantal diensten rond de jaarwisseling missen. Door pijn in zijn been moet hij vandaag een vesperdienst en de mis op vrijdag aan kardinalen overlaten, meldt het Vaticaan.



Het is de eerste keer in jaren dat paus Franciscus, die deze maand 84 werd, een pauselijk evenement af moet zeggen wegens gezondheidsredenen. Het middaggebed zal hij vrijdag wel kunnen uitspreken.



Franciscus heeft al langere tijd last van ischias, een aandoening die zenuwpijn vanuit de rug naar zijn rechterbeen veroorzaakt.