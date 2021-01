Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft de rustigste jaarwisseling in 23 jaar, zegt hij tegen het AD . De arts en zijn collega's hebben tot nu toe slecht één gewonde door vuurwerk en twee door carbid hoeven te behandelen."Vorig jaar beleefden we met de jaarwisseling een horrornacht en had ik rond deze tijd al achttien vuurwerkslachtoffers behandeld", zegt hij. "Dat is een enorm verschil met deze nacht. De grote factor daarin is dat het afsteken van consumentenvuurwerk niet mag. Daardoor zijn er ook veel minder omstanders. Een verbod op consumentenvuurwerk is dus 'the way to go'. We moeten het afsteken van vuurwerk echt aan professionals overlaten", aldus De Faber tegen de krant.