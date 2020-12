In IJmuiden is een man gewond geraakt door een steekpartij in de Wolframstraat. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar een of meerdere verdachten.Aanleiding voor de steekpartij zou een ruzie zijn. Wat de aanleiding is voor de ruzie is niet duidelijk. Volgens NH Nieuws zou het conflict over vuurwerk zijn gegaan, maar dat kon de politie niet bevestigen. Ooggetuigen zeiden tegen de lokale zender dat het slachtoffer in de onderbuik was gestoken.