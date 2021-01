Rustige jaarwisseling in Europese hoofdsteden

Ook in de Europese hoofdsteden Parijs, Berlijn en Brussel is het nieuwe jaar ingeluid. In Berlijn was het vuurwerk rond middernacht goed te horen en te zien, maar volgens de politie is het uitzonderlijk rustig.



Net als in Nederland gelden in de grote steden in Duitsland en Frankrijk strenge coronaregels. In Duitsland is het verboden om samen te komen op straat. Tegen middernacht mogen mensen alleen op balkons of in de tuin samenkomen. De grote vuurwerkshow bij de Brandenburger Tor in Berlijn is afgelast.



In België verliep de jaarwisseling eveneens rustig. In heel Vlaanderen geldt een avondklok van 0.00 tot 5.00 uur. In Brussel en Wallonië mochten mensen al vanaf 22.00 uur de straat niet meer op. Ze moeten tot 6.00 uur binnenblijven. Voor middernacht waren er wel meldingen over autobranden in de Brusselse wijk Anderlecht en brandjes in Molenbeek.



Ook in Europese hoofdsteden als Kopenhagen en Stockholm zijn officiële nieuwjaarsvieringen - waar normaal gesproken veel mensen op afkomen - afgelast. Het plein voor het stadhuis van Kopenhagen was afgezet en de vuurwerkshow in Stockholm werd uitgezonden op televisie.