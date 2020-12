Ook de Haagse wijk Duindorp is het nieuwe jaar met flink veel knallen in gegaan. Het was donderdagavond vlak voor 00.00 uur erg druk op straat. De politie is op de achtergrond aanwezig. Even na 00.15 uur was het weer rustig.Bewaker Michael, zelf ook Duindorper, houdt toezicht bij de ingang van de wijk en noemt deze jaarwisseling "ontzettend rustig en relaxed". Volgens hem is de sfeer al heel de dag gemoedelijk en mag Duindorp trots zijn op hoe het dit jaar ging. "Iedereen hier in het dorp let op elkaar, daar heb je geen overheid voor nodig, en ook de politie is heel erg te spreken over hoe het gaat vandaag."Eerder op de avond was op het Tesselseplein in de Haagse wijk ondanks de coronazorgen een groot feest . Er werd muziek gedraaid en gedanst, bleek uit beelden op sociale media. Daarbij werd de 1,5 meter niet in acht genomen en stonden mensen dicht op elkaar. Ook waren er omhelzingen te zien. Er was volgens woordvoerders geen sprake van een feest, maar van een "vooraf aangekondigde demonstratie".De Duindorpers demonstreerden voor het behoud van vreugdevuren. Na een massale vonkenregen tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 mochten de vuren vorige jaarwisseling niet doorgaan. Dit jaar zouden ze in eerste instantie wel weer mogen, maar werden ze toch afgelast vanwege corona.