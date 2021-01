Brandweer: relatief rustige jaarwisseling, behalve in het noorden

ME ingezet in Noord-Nederland vanwege geweld tegen politie

In het noorden van het land is de politie tijdens de jaarwisseling regelmatig het doelwit geweest van geweld en bekogeld met vuurwerk en flessen. Daarbij moest de mobiele eenheid (ME) meerdere malen worden ingezet. Er zijn geen agenten gewond geraakt.



In Leeuwarden heeft de oproerpolitie een grote groep mensen die bij elkaar was gekomen uit elkaar gedreven. Ook daar werd met vuurwerk en stenen naar agenten gegooid. n Nieuwehorne keerde ook een groep zich tegen de politie en raakten een ME-voertuig en een politieauto beschadigd door vuurwerk. In Marrum hinderden vier mensen de brandweer tijdens bluswerkzaamheden, waardoor een brand op straat dreigde over te slaan naar een woning. De ME heeft daar kortstondig opgetreden.



In Vries en Minnertsga raakten politievoertuigen ernstig beschadigd door vuurwerk. In Dokkum werd er iets bij een politiebureau naar binnen gegooid, volgens Omrop Fryslân ging het mogelijk om een brandend voorwerp. In Geesbrug in Drenthe werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk door een groep van dertig tot veertig personen. Daarop is de ME in actie gekomen. Twee mensen zijn aangehouden.



In de Groningse plaatsen Appingedam en Nieuwe Pekela is de politie ook bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie hield vier mensen aan. En in Groningen zelf werd de brandweer ook geblokkeerd door een groep, waarop de ME heeft ingegrepen.