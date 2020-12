Bij een explosie in een flat in Alphen aan den Rijn is donderdag een zwaargewonde gevallen, zo meldt de politie aan NU.nl. De flat is deels ontruimd en een 35-jarige Alphenaar is opgepakt.

De politie meldt dat de man later op de dag zal worden verhoord. Het gaat om een persoon die net als het slachtoffer in de woning was ten tijde van de ontploffing.

In de woning waar de ontploffing plaatsvond is nog meer "explosief materiaal" gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is uitgerukt. Volgens de veiligheidsregio wordt de flat door de EOD doorzocht om een plan te maken "voor het onschadelijk maken van de rest van het vuurwerk".

De ontploffing vond plaats in de flat aan het Aïdaplein, nabij winkelcentrum Ridderhof. Een bouwkundige heeft het gebouw bekeken en de elf verdiepingen tellende flat lijkt vooralsnog stabiel te zijn. De bewoners van de begane grond, de eerste en tweede verdieping worden geëvacueerd. De veiligheidsregio laat weten dat voor hen opvang wordt geregeld.

Mensen wordt opgeroepen niet te komen kijken. "Het is erg druk met omstanders bij de flat in Alphen. Kom niet hierheen, er is niets te zien en je brengt je eigen gezondheid in gevaar", aldus de veiligheidsregio.