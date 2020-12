Een flat in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn moet donderdag ontruimd worden nadat er op de eerste verdieping zwaar illegaal vuurwerk is ontploft, zo meldt de veiligheidsregio. Een persoon is gewond geraakt.

Het slachtoffer wordt behandeld, over de toestand van de persoon is nog niets bekend. Wel is een traumahelikopter opgeroepen.

De politie onderzoekt nog of er meer vuurwerk ligt "en dus nog ontploffingsgevaar is".

De ontploffing vond plaats bij de flat aan het Aïdaplein, nabij winkelcentrum Ridderhof. Een bouwkundige heeft het gebouw bekeken en de flat lijkt vooralsnog stabiel te zijn.

De bewoners van de begane grond, de eerste en tweede verdieping worden geëvacueerd. De veiligheidsregio laat weten dat voor hen opvang wordt geregeld.

Mensen wordt opgeroepen niet te komen kijken. "Het is erg druk met omstanders bij de flat in Alphen. Kom niet hierheen, er is niets te zien en je brengt je eigen gezondheid in gevaar", aldus de veiligheidsregio.