Een flat in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn moet donderdag deels ontruimd worden nadat er op de eerste verdieping zwaar illegaal vuurwerk is ontploft, zo meldt de veiligheidsregio. Een persoon is ernstig gewond geraakt, vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

In de woning waar de ontploffing plaatsvond is "explosief materiaal" gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt dit onschadelijk maken. "Dit duurt nog wel even", aldus de veiligheidsregio.

De ontploffing vond plaats in de flat aan het Aïdaplein, nabij winkelcentrum Ridderhof. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Een bouwkundige heeft het gebouw bekeken en de elf verdiepingen tellende flat lijkt vooralsnog stabiel te zijn. De bewoners van de begane grond, de eerste en tweede verdieping worden geëvacueerd. De veiligheidsregio laat weten dat voor hen opvang wordt geregeld.

Mensen wordt opgeroepen niet te komen kijken. "Het is erg druk met omstanders bij de flat in Alphen. Kom niet hierheen, er is niets te zien en je brengt je eigen gezondheid in gevaar", aldus de veiligheidsregio.