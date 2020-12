In Nieuw-Zeeland, Australië en op de eilanden Samoa, Tonga en het kleine Kiribati hebben mensen donderdag 2021 ingeluid.

De inwoners van de eilanden vierden zoals gewoonlijk als eersten het nieuwe jaar om 11.00 uur (Nederlandse tijd).

Verwarrend genoeg zijn de bewoners van Amerikaans Samoa, het oostelijke gedeelte van de Samoa-eilanden, juist als een van de laatsten aan de beurt met het vieren van het nieuwe jaar. Dit gedeelte ligt namelijk net aan de andere kant van de datumgrens.

Na de kleine eilanden volgde Nieuw-Zeeland om 12.00 uur. Nieuw-Zeeland sloot sinds maart de grenzen en stelde een verplichte quarantaine in voor burgers die vanuit het buitenland besloten terug te reizen. Als gevolg hiervan is het aantal coronabesmettingen zodanig klein gebleven, dat er met de jaarwisseling festivals kunnen plaatsvinden.

In andere landen zijn de nieuwjaarsvieringen wat soberder. Zo heeft de beroemde vuurwerkshow in het Australische Sydney wel plaatsgevonden, om 14.00 uur is het daar 2021 geworden, maar is het spektakel ingekort. Ook hadden de autoriteiten mensen opgeroepen om de show vanuit huis te kijken.

Vuurwerkshow in Taiwan gaat door

De vuurwerkshow in Taiwan, vanaf het 509 meter hoge gebouw Taipei 101, gaat gewoon door. Sommige evenementen zijn wel afgelast.

In Taipei werd het maximale aantal bezoekers bij een groot evenement daarom beperkt tot 40.000. Doorgaans verzamelen zich honderdduizenden mensen bij het stadhuis om van het vuurwerk te genieten.

Singapore heeft de centrale vuurwerkshow wel afgelast. In plaats daarvan is op verschillende plekken in de stad vuurwerk te zien.

Festiviteiten in India gaan grotendeels niet door. In veel grote steden en verschillende provincies geldt een avondklok. Grootschalige samenkomsten zijn verboden en bars en restaurants blijven gesloten.

In China is de jaarlijkse lichtshow bij het hoogste gebouw in de hoofdstad Peking helemaal afgelast. Hier is het om 17.00 uur Nederlandse tijd 2021. In de stad Wuhan daarentegen, waar het coronavirus een jaar geleden werd ontdekt, komen duizenden mensen samen om af te tellen tot 2021.