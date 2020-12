De gemeenten Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag hebben de afgelopen week 1.209 kilo vuurwerk ingezameld tijdens de daarvoor bestemde inzameldagen. In de vier grote gemeenten kon tot 25 kilo vuurwerk per persoon worden ingeleverd, zonder daar een boete of strafblad voor te krijgen.

Vorige week kon vuurwerk worden ingeleverd in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Die acties zorgden voor de inzameling van in totaal 598 kilo vuurwerk.

In Den Haag konden inwoners maandag en dinsdag vuurwerk inleveren. De actie leverde maandag 207 kilo vuurwerk op en dinsdag 404 kilo, laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten. In totaal werd dus 611 kilo vuurwerk verzameld in Den Haag, flink meer dan in de andere drie grote gemeenten werd ingeleverd.

Van Zanen noemt het "goed om te zien" dat er ruim gebruik is gemaakt van de vuurwerkinleverpunten. "Dank aan de Hagenaars, Hagenezen en de inwoners van de regio Haaglanden die ervoor hebben gekozen hun vuurwerk niet langer te bewaren, maar het veilig weg te brengen."

Dit jaar is het verboden om vuurwerk te verkopen, in het openbaar bij je te dragen en af te steken. Daarmee hopen gemeenten het aantal gewonden tijdens de jaarwisseling te beperken. Dat moet in coronatijd extra druk op de zorg voorkomen.

Ook verschillende kleinere gemeenten organiseerden een inzamelactie voor vuurwerk. In Breda werd dinsdag bijvoorbeeld 145 kilo ingeleverd, meldt burgemeester Paul Depla op Twitter. Dat brengt het totaal in die stad op bijna 250 kilo.

Een uitzondering op het vuurwerkverbod geldt voor het zogeheten categorie F1-vuurwerk. Daar vallen onder meer sterretjes, kleine grondbloemen en kleine fonteinen onder.