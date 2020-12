De jaarwisseling gaat zonder meer druk worden, maar ziet er vooralsnog beheersbaar uit. Dat zegt politiecommissaris Max Daniel in gesprek met NU.nl. De situatie tijdens de jaarwisseling blijft volgens de politie wel onvoorspelbaar, en daarom staat naast een flink aantal extra agenten ook de marechaussee paraat.

Ondanks dat het recent onrustig is geweest in onder meer Urk, Roosendaal en deze week in het Brabantse dorp Veen, is deze onrust vergelijkbaar met voorgaande jaren, zegt Daniel. "Het beeld is, met uitzondering van enkele hotspots, dat het heel beheersbaar is. We hebben nog geen signaal dat het alle hens aan dek gaat zijn."

Toch schaalt de politie fors op tijdens de jaarwisseling. "In eerste plaats weten we niet goed wat ons te wachten staat. We weten bijvoorbeeld dat er door de coronamaatregelen jongeren zijn die behoefte hebben om zich dan uit te gaan laten."

Op plekken waar ernstige ordeverstoringen worden verwacht, de zogenoemde hotspots, zet de politie tot wel 50 procent meer agenten in. De hoeveelheid ingeplande mensen is voldoende, zegt Daniel. Het is niet nodig geweest om alle verloven van het personeel in te trekken.

Wel staat het buiten kijf dat er veel personeel nodig gaat zijn. Bij de politie worden daarom op 30 en 31 december coronatesten afgenomen. "We moeten tijdens de jaarwisseling in groepsverband optreden, en willen niet dat we daarna een groot aantal zieke collega's krijgen." Er wordt rekening gehouden met eventuele uitval door positieve testuitslagen, maar dat is volgens Daniel meegenomen in de opschaling.

Extra ME ingezet en marechaussee stand-by

Het is vooral deze extra inzet waarmee de politie zich voorbereidt op de aankomende jaarwisseling. Naast de reguliere Mobiele Eenheid (ME), draait er normaliter ook een aantal ME'ers een piketdienst. Dit jaar heeft de politie uit voorzorg de keuze gemaakt om deze medewerkers geen piketdienst te laten draaien, maar aan het werk te laten gaan.

"Deze agenten gaan werkzaamheden doen die ze direct los kunnen laten, zoals meedraaien op overlastmeldingen en bureauwerk", legt Daniel uit. Normaliter duurt het bij een piketdienst zo'n 1,5 uur voordat iemand operationeel is. "Nu kunnen deze ME'ers, afhankelijk van waar ze moeten zijn, er veel sneller zijn".

Daarnaast overweegt de politie tijdens de jaarwisseling de marechaussee om assistentie te vragen. "Dat doen wij wel vaker. Zij hebben namelijk opgeleide ME'ers die in het publieke domein mogen optreden. We noemen dat ook wel burenhulp. Zij staan stand-by zodat collega's in geval van nood beroep op hen kunnen doen."

Hulp van Defensie noemt Daniel vooralsnog "absoluut niet nodig".

ME'ers in actie in de Groningse wijk Paddenpoel, waar het in de jaarwisseling van 2018 naar 2019 onrustig was. ME'ers in actie in de Groningse wijk Paddenpoel, waar het in de jaarwisseling van 2018 naar 2019 onrustig was. Foto: ANP

'Flexibel genoeg voor inzet bij onverwachte excessen'

De politie heeft al wel zicht op een aantal hotspots, die in kaart worden gebracht aan de hand van wijkagenten en 'open bronnen' zoals Twitter en Facebook. Maar ook op andere plekken kan het uit de hand lopen. "Het kan maar zo zijn dat in een bepaalde wijk plotseling jongeren vinden dat ze hun ongenoegen op de een of andere manier kenbaar moeten maken", aldus Daniel. "Maar daar is onze inzet flexibel genoeg voor."

Hoewel tijdens de jaarwisseling in verband met de coronacrisis maar twee gasten bij mensen op bezoek mogen komen, zegt Daniel dat er geen politieagenten "glurend door de gordijnen van je huiskamer kijken". "Onze prioriteit ligt meer bij de openbare orde en de veiligheid van de burger, van hulpverleners en onszelf. We treden dus pas op bij illegale feesten als er echt forse overlast is."

Ondanks vuurwerkverbod opvallend veel overlast

Het vuurwerkverbod is een andere maatregel die dit jaar in het kader van het coronavirus is getroffen. Maar ondanks dat verbod is er opvallend veel vuurwerkoverlast, ziet Daniel. In veel gevallen gaat het hier om "echt illegaal vuurwerk", maar Daniel kan zich ook voorstellen dat mensen hun vuurwerk tijdens de mistige jaarwisseling van vorig jaar niet hebben afgestoken. "Die vinden het dan zonde om het nog een jaar te laten liggen."

Of het vuurwerkverbod effectief is, kan de politie pas na de jaarwisseling zeggen. "Het doel van het verbod was immers de druk op ziekenhuizen naar beneden brengen. Als na de jaarwisseling blijkt dat we die druk essentieel naar beneden hebben gebracht, dan hebben we het goed gedaan."