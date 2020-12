In het Drentse Tiendeveen en in het Noord-Brabantse Boxtel zijn maandag twee gevonden gevallen toen bij afzonderlijke incidenten vuurwerk ontplofte. De man in Tiendeveen heeft zware verwondingen opgelopen.

De explosie vond plaats in een woning aan de Oostermaat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het slachtoffer in Boxtel zou volgens regionale media zelf met vuurwerk hebben geknutseld. Bij de ontploffing zou hij aan zijn armen en benen gewond zijn geraakt.

Maandag heeft de politie in Zevenbergen een 43-jarige man opgepakt die drie zelfgemaakte vuurwerkbommen in zijn huis had liggen. Het onderzoek naar hem startte zaterdag toen zwaar vuurwerk op een hek ontplofte.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest worden ingeschakeld om de overgebleven vuurwerkbommen uit de woning te verwijderen.

Komende jaarwisseling geldt een vuurwerkverbod. Wie toch vuurwerk afsteekt, riskeert een boete van 100 euro en een aantekening op zijn of haar strafblad.