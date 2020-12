De politie zet tijdens de jaarwisseling twee keer meer agenten in dan tijdens voorgaande jaarwisselingen. De reden hiervoor zijn mogelijke rellen die kunnen ontstaan door "ongenoegen" in de samenleving over het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen.

Volgens de korpsleiding verschilt de extra inzet per regio. Verspreid over het land werken duizenden agenten tijdens de jaarwisseling. Amsterdam is een van de steden waar sprake is van een verdubbeling ten opzichte van de inzet van afgelopen jaarwisseling.

"We bereiden ons voor op een intensievere jaarwisseling dan afgelopen jaren", zegt jaarwisselingscoördinator van de politie Ruud Verkuijlen in gesprek met NU.nl. "Het afgelopen jaar kende veel beperkingen en mensen hebben het daar moeilijk mee."

Volgens Verkuijlen is de jaarwisseling een moment waarop "van alles uit de samenleving opborrelt" en waar kennelijk de behoefte ontstaat om één keer even helemaal los te gaan".

"Het is heel apart om te zeggen, maar dat is hier de traditie van de jaarwisseling. Er is geen land in Europa dat zich zo misdraagt met vuurwerk", zegt de jaarwisselingscoördinator van de politie. "In België hoor je 'pieuw, pieuw' en zeg je 'gelukkig nieuwjaar' en dat was het dan. Als ze hier komen, dan zie je een andere manier van vieren."

Kanaleneiland en Duindorp 'koplopers'

De wijken Kanaleneiland in Utrecht en Duindorp in Den Haag zijn volgens Verkuijlen "koplopers" als het gaat om die onrust tijdens de jaarwisseling. "Daarnaast houd je de problematiek in Amsterdam en Rotterdam en andere delen van het land natuurlijk ook."

Aan een voorspelling over andere plaatsen waar het mogelijk uit de hand gaat lopen wil de politie zich niet wagen. Ook omdat dat "lastig voorspelbaar" is, zegt Willem Woelders, binnen de politie verantwoordelijk voor de handhaving van de coronamaatregelen.

"Wat niet helpt is dat door de coronabeperkingen veel grote evenementen niet doorgaan. De strandvuren, het vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam en andere aftelmomenten, die hadden allemaal een functie omdat ze ander vertier boden aan mensen", legt jaarwisselingscoördinator Verkuijlen uit.

"Hoe gaat de reactie daar zijn nu er geen vuren op het strand kunnen?", vult Woelders zijn collega aan. "Waar kunnen mensen hun energie nog kwijt? We houden sterk rekening met groepen die de openbare orde kunnen verstoren. Gelukkig zal het merendeel van de bevolking zich houden aan zowel het vuurwerkverbod als aan de coronaregels."

Ook al onrustig in de aanloop naar jaarwisseling

Ook in de aanloop naar de jaarwisseling is het onrustig in verschillende plaatsen. In Roosendaal en Arnhem zorgden jongeren voor vuurwerkoverlast en afgelopen week waren er in Urk ongeregeldheden.

Volgens Verkuijlen helpt het dat burgemeesters "krachtig hebben opgetreden". Ze deden dat onder meer met noodverordeningen, preventief fouilleren en zelfs het sluiten van een woning. "Dat helpt ons, want zo kunnen we die groepen er misschien uitsnijden voor de jaarwisseling."

De afgelopen weken was het 's avonds in onder meer Roosendaal onrustig. (Foto: ANP)