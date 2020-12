De politie wilde dat het kabinet de komende jaarwisseling ook kindervuurwerk, zoals sterretjes en bepaalde soorten fonteinen, de komende jaarwisseling verbiedt. Dat zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de politie, in gesprek met NU.nl. Door het kindervuurwerk, zogeheten categorie F1-vuurwerk, ook te verbieden zou de politie het tijdelijke vuurwerkverbod makkelijker kunnen handhaven.

"Voor het overzicht in de handhaving hadden we het liefst gezien dat er helemaal geen vuurwerk werd afgestoken. Want nu is er wel kindervuurwerk", legt Verkuijlen uit.

Als al het vuurwerk was verboden "hadden we een rustiger straatbeeld gehad", aldus de coördinator. Wanneer er dan ergens vuurwerk zou worden afgestoken "hadden we er van uit kunnen gaan dat het om illegaal vuurwerk ging".

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer al dat F1-vuurwerk "niet door lidstaten kan worden ingeperkt vanwege het geringe veiligheidsrisico".

Ook de politie erkent dat een verbod op kindervuurwerk door die Europese regelgeving "lastig was geweest".

Fonteinen en grondbloemen ook F1-vuurwerk

Tot de categorie F1-vuurwerk behoren sterretjes en trektouwtjes, maar ook Bengaals vuur, verschillende soorten fonteinen en grondbloemen.

Vuurwerk uit de F2-categorie is consumentenvuurwerk zoals zwaardere grondbloemen en fonteinen en flitstabletten. Het kabinet heeft een verbod op de verkoop en het afsteken van die soort vuurwerk ingesteld voor komende jaarwisseling.

Vuurwerk uit de F3-categorie mocht tot afgelopen jaarwisseling nog wel door consumenten worden afgestoken. Het afsteken van F4-vuurwerk mag altijd al alleen door professionals worden gedaan.

Ook verschillende soorten fonteinen behoren tot F1-vuurwerk. (Foto: ANP)

Inspectie keurde ook F1-vuurwerk af

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) publiceerde eind oktober de resultaten van een eerste onderzoek naar de veiligheid van F1-vuurwerk. 61 procent van het onderzochte vuurwerk werd afgekeurd. Daar zaten voornamelijk omvallende fonteinen tussen.

Iets meer dan een vijfde van het onderzochte vuurwerk was van onvoldoende kwaliteit omdat bijvoorbeeld verplichte informatie op etiketten ontbrak. Met 17 procent van het F1-vuurwerk, voornamelijk sterretjes, was niets aan de hand.

De ILT doet nog verder onderzoek naar F1-vuurwerk en verwacht dat begin volgend jaar af te ronden.

'Het helpt ons, maar gaat om de zorg'

De politie pleit al veel langer voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk en ze was dan ook blij met het besluit van het kabinet eerder dit jaar om F3-vuurwerk te verbieden. Dat bij dat verbod dit jaar ook F2-vuurwerk hoort, is voor de politie "bijvangst".

Verkuijlen: "Natuurlijk helpt het ons dat de jaarlijkse 70 miljoen euro aan vuurwerk er niet bij is, maar het gaat om de druk op de zorg die hopelijk minder hoog is door het vuurwerkverbod."