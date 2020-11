Niet alleen het afsteken, maar ook het vervoeren van vuurwerk is komende jaarwisseling verboden. Dat betekent dat mensen ook geen vuurwerk bij zich mogen dragen op straat, want lopen is een vorm van vervoeren. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad.

Wie vuurwerk bij zich heeft en op straat loopt kan een boete krijgen van 100 euro. Dat is dezelfde bekeuring die staat op het afsteken van vuurwerk rond Oud en Nieuw.

Het verbod gaat in zodra het besluit is vastgelegd. Volgens minister Grapperhaus gebeurt dat in de komende weken.

Het kabinet kondigde eerder deze maand een tijdelijk vuurwerkverbod af voor komende jaarwisseling. Het eenmalige verbod is bedoeld om de zorg te ontlasten. Klein vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden, zoals sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes, valt niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod.

Het is wel toegestaan om maximaal 25 kilogram aan F2-vuurwerk, zoals fonteinen en kleine vuurpijlen, in huis te hebben. Maar dit mag dus niet worden afgestoken of vervoerd.

Brabantse burgemeesters pleitten zaterdag voor een verbod op vuurwerkbezit rond de komende jaarwisseling. Hierdoor zou het vuurwerkverbod beter te handhaven zijn. Vorige week pleitte burgemeester Mark Slinkman van de Gelderse grensgemeente Berg en Dal voor een eenmalig verbod op de invoer van vuurwerk uit Duitsland.