De vuurwerkbranche krijgt van het kabinet zo'n 40 miljoen euro compensatie omdat er dit jaar rond de jaarwisseling een verbod komt op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Het eenmalige verbod is bedoeld om mensen in de zorg vanwege de coronacrisis te ontlasten. "We willen niet alleen applaudisseren voor de zorg, maar ook gehoor geven aan hun oproep om vuurwerk te verbieden", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het geld is volgens Van Veldhoven bedoeld om personeelskosten, het gebrek aan omzet en extra kosten zoals transport te vergoeden voor vuurwerkhandelaren. Daar is volgens het kabinet minimaal 40 miljoen euro voor nodig. De omzet van vuurwerk in Nederland bedroeg vorig jaar 77 miljoen euro.

Eerder deze week lekte al uit dat er een vuurwerkverbod zou komen. Veel handelaren hebben echter al vuurwerk ingekocht en zitten nu zonder inkomsten. Zij hoeven het vuurwerk echter niet te vernietigen, zegt de staatssecretaris, "want het verbod geldt alleen voor dit jaar". Ondernemers kunnen het vuurwerk opslaan en volgend jaar weer verkopen.

Bij de vorige jaarwisseling kwamen ongeveer 1.300 mensen terecht in het ziekenhuis en bij huisartsenposten omdat ze vuurwerkletsel hadden opgelopen. In de helft van de gevallen ging het om omstanders die gewond raakten. De ziekenhuizen zijn op dit moment overbelast door de behandeling van coronapatiënten. Ook moet het vuurwerkverbod de politie ontlasten.

Voor dit jaar had het kabinet de verkoop van knalvuurwerk en zware vuurpijlen al verboden. De effecten van die maatregelen zullen pas bij de volgende jaarwisseling duidelijk worden, volgens Van Veldhoven. Wie komende jaarwisseling toch vuurwerk afsteekt, riskeert een boete van 100 euro.

Het kabinet gaat komende week met de vuurwerkbranche in gesprek om de compensatieregeling verder door te nemen. Klein vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden, zoals sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes, valt niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod.