Tientallen maatschappelijke organisaties, die zich hebben verenigd in het platform Vuurwerkmanifest, stappen naar de rechter als de landelijke overheid niet met een vuurwerkverbod komt. Het gaat onder anderen om artsen, verzekeraars en dierenbeschermers.

Op de website Vuurwerkmanifest hebben de afgelopen dagen meer dan een half miljoen mensen een petitie getekend die oproept tot een landelijk vuurwerkverbod.

De artsen, verzekeraars en andere belangenbehartigers willen met de website de oproep voor een vuurwerkverbod, waar zij al jaren voor pleiten, kracht bijzetten. Zij vinden het raar dat vuurwerk tijdens de jaarwisseling jaarlijks leidt tot meer schade, meer gewonden en meer aanvallen op hulpverleners.

Een woordvoerder van het Vuurwerkmanifest laat woensdag aan NU.nl weten dat de verenigde organisaties, als de landelijke overheid geen actie onderneemt, een civiele zaak tegen de overheid starten om een vuurwerkverbod af te dwingen. Ook gaan zij een klacht indienen bij de Nationale ombudsman, omdat de overheid er met haar beleid niet in slaagt de burger te beschermen.

'Burger dwong overheid met Urgenda-zaak tot maatregelen'

De initiatiefnemers volgen daarmee een pleidooi van hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Rotterdam is de eerste grote stad in Nederland die een algeheel vuurwerkverbod gaat doorvoeren.

Elzinga stelde in een betoog in NRC dat de Urgenda-zaak heeft aangetoond dat de burger de overheid kan dwingen zich aan haar eigen wetten te houden. De rechter oordeelde dat de overheid de stikstofuitstoot moet terugdringen om het leven en de veiligheid van burgers te beschermen.

"Indien een groep burgers of een stichting die zich inzet voor een vuurwerkverbod naar de rechter stapt, dan kan de rechter vrijwel niets anders doen dan deze burgers of organisaties in het gelijk stellen", schrijft Elzinga. "De vraag of levens in acuut gevaar zijn door de Oudejaarsnacht is een vraag die nauwelijks ter discussie staat. Zonder vuurwerkverbod schendt de nationale overheid haar zorgplicht in aanzienlijke mate."

Tweede Kamer beraadt zich op verbod op 'gevaarlijk vuurwerk'

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam suggereerde dinsdagavond in Jinek dat burgers het heft in deze kwestie in eigen hand zouden moeten nemen. "We zijn het hele jaar door met opsporen van wapens, maar één dag per jaar staan we mensen toe om met explosieven over straat te gaan", aldus Aboutaleb.

In de Tweede Kamer lijkt nu wel een meerderheid te zijn voor een verbod op 'gevaarlijk' vuurwerk, al is nog niet duidelijk welk vuurwerk hieronder valt. Regeringspartijen VVD en CDA steunen deze oproep niet. Die willen dat er wordt ingezet op handhaving van de huidige wet.