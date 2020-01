WhatsApp heeft op 31 december een record gevestigd, meldt het bedrijf vrijdag in een persverklaring. Op Oudjaarsdag werden wereldwijd meer dan 100 miljard berichten gestuurd, waarmee het de drukste dag ooit was voor de app.

Sinds de berichtenapp in 2009 werd gelanceerd, werden er nooit eerder meer berichten op één dag gestuurd. Van de ruim 100 miljard verzonden berichten waren er 12 miljard foto's.

De meeste berichten werden gestuurd door gebruikers uit India. Dat land nam bijna een vijfde van het totale dataverkeer op WhatsApp voor zijn rekening op Oudjaarsdag.

Op een gemiddelde dag worden er volgens het bedrijf wereldwijd 42 miljard berichten via Whatsapp verstuurd. De inhoud van die berichten is versleuteld, waardoor zelfs het bedrijf zelf de inhoud niet kan zien.

WhatsApp heeft wereldwijd meer dan 1,5 miljard gebruikers en is daarmee een van de de meest gebruikte apps ter wereld. Sinds 2014 is de berichtenapp in handen van Facebook, dat er toen ongeveer 14 miljard euro voor betaalde.