De politie heeft in 2019 in totaal 57.969 kilogram illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is iets meer dan in 2018, toen er 56.525 kilo werd ingenomen door agenten.

Vooral in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling wordt veel in beslag genomen. Zo is in week 52 13.145 kilo illegaal vuurwerk ontdekt en ingenomen.

Dit jaar hebben agenten ook weer controles gehouden. Zo werden in Zwolle driehonderd auto's doorzocht, wat tot onder meer de vondst van drieduizend nitraten in een van de voertuigen leidde.

In een garagebox in Bleiswijk is in november ook een grote vondst gedaan: agenten troffen daar 1.680 kilo aan illegaal vuurwerk aan, waaronder 30.000 zogeheten Cobra's.

Een van de vondsten tijdens de controle in Zwolle. (Foto: Politie Zwolle)