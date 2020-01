Politiekorpschef Erik Akerboom noemt het woensdag "te gek voor woorden" dat politieagenten tijdens de jaarwisseling met de brandweer mee moeten om brandweerlieden tijdens het blussen van branden te beschermen. Volgens Akerboom moeten "we dit niet normaal gaan vinden."

Volgens Akerboom ligt het aantal incidenten én het aantal belaagde agenten tijdens de jaarwisseling hoger dan voorgaande jaren, al ontbreken exacte cijfers nog.

Zo werden in Rotterdam bijna zestig mensen aangehouden en brandde in Den Haag een recordaantal auto's uit.

Volgens de korpschef van de politie werden agenten vooral in het midden van het land bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde toen de politie de brandweer ondersteunde tijdens het blussen van branden.

'Onrustige jaarwisseling' volgens korpschef politie

De korpschef spreekt van een "onrustige jaarwisseling", waarbij de dood van een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoon er voor de korpschef in negatief opzicht uitspringt. De twee kwamen om het leven bij een brand in een Arnhemse flat. De brand werd veroorzaakt door vuurwerk.

Twee jongens van twaalf en dertien jaar zijn aangehouden in de flat. Ze worden verdacht van het afsteken van vuurwerk en brandstichting met dodelijke afloop.

Akerboom reageert fel op de mogelijke betrokkenheid van de twee kinderen bij de brand. "Ouders, houd je kinderen in de gaten. Je wilt toch niet dat je kinderen dit mogelijk op hun kerfstok hebben?", roept hij op.

Volgens de politietopman kijken ouders te vaak weg of knijpen een oogje toe. "Of ze doen zelf mee. Dat is nog erger."

Akerboom pleit opnieuw voor vuurwerkverbod

Akerboom wil dan ook toe naar een verbod op de verkoop en het afsteken van "gevaarlijk consumentenvuurwerk", waarmee hij doelt op knalvuurwerk en pijlen.

Het is niet voor het eerst dat de korpschef pleit voor een vuurwerkverbod, maar Akerboom heeft niet het idee dat zijn oproep niet wordt gehoord. "Ik zie dat er kleine stappen worden gezet. Dit jaar zijn er meer vuurwerkvrije zones ingesteld en ik zie ook dat de opvattingen in de samenleving en de politieke arena veranderen."

"Daar zul je op moeten blijven hameren, zodat er beweging komt. Een traditie verander je niet in een jaar en ik denk dat we volgend jaar alweer een stap verder zijn."