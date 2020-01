In heel Nederland is 2020 feestelijk ingeluid, maar incidenten zijn niet uitgebleven. Op meerdere plekken in het land zijn hulpverleners belaagd en bekogeld met vuurwerk, ook vonden er autobranden en verkeersongelukken plaats.

Onder meer in de steden Amsterdam, Rotterdam en Breda konden hulpverleners hun werk niet goed uitvoeren, omdat groepen mensen zich tegen hen keerden.

Zo werden in Rotterdam verkeersregelaars en agenten belaagd en is de ruit van een politieauto kapotgemaakt. In de stad resulteerden de ongeregeldheden in 59 opgepakte mensen. De gemeente Amsterdam spreekt van "substantieel meer geweldsincidenten richting hulpverleners" en noemt de sfeer op sommige momenten grimmig. In Breda moest de Mobiele Eenheid (ME) ingezet worden na ongeregeldheden.

In de wijk Duindorp, waar in de afgelopen weken verschillende incidenten waren omdat het vreugdevuur niet door mocht gaan van de gemeente Den Haag, is het relatief rustig gebleven. De politie stelde eerder aan NU.nl dat de agenten de afgelopen weken al "goed zichtbaar" waren in de wijk, en dat was tijdens de jaarwisseling weer het geval.

De gemeente zegt terug te kijken op een jaarwisseling zonder grote incidenten. Op een aantal plekken zijn wel hulpverleners bekogeld met vuurwerk, hier zijn geen gewonden bij gevallen. In totaal zijn 44 mensen opgepakt, onder meer vanwege vuurwerkgerelateerde incidenten, mishandelingen en vandalisme. "De brandweer is in Den Haag 608 keer uitgerukt. Voor de brandweer is het daarmee een zeer drukke jaarwisseling geweest."

Volgens Alarmeringen.nl waren er in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam meer branden dan bij de vorige jaarwisseling. Zo stonden in Den Haag 33 auto's in brand, dat zijn er vijf meer dan vorig jaar.

97 Is dit het laatste jaar waarin je al je vuurwerk mag afsteken?

Gewonden door vuurwerk

In Arnhem zijn in een flat een vader en zoon (4) omgekomen nadat een brand is ontstaan. De politie heeft twee jongens van twaalf en dertien opgepakt op verdenking van het afsteken van het vuurwerk dat heeft geleid tot deze brand. De moeder van het overleden kind en nog een tweede kind (8) liggen gewond in het ziekenhuis.

Als gevolg van ongevallen met vuurwerk zijn meerdere gewonden gevallen. In het Friese Dronryp heeft een achtjarig meisje ernstige brandwonden opgelopen toen er vuurwerk in haar kleding terechtkwam. In Lelystad is een dertienjarig kind ernstig gewond geraakt "door een ontploffing van vuurwerk". Tientallen andere mensen zijn ook voor verschillende soorten letsel behandeld in ziekenhuizen.

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een stijging gezien in het aantal patiënten met letsel aan de ogen: dit jaar waren het er achttien in vergelijking met acht vorig jaar. Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft zes vuurwerkslachtoffers behandeld. Dat waren er minder dan de elf patiënten die vorig jaar binnenkwamen.

44 Vader en zoontje komen om door brand in Arnhemse flat

Mist zorgde voor problemen

Meerdere brandweerkazernes zeggen het drukker te hebben gehad dan voorgaand jaar. Zo moesten brandweerlieden in Twente 131 keer in actie komen, in vergelijking met 107 keer vorig jaar. In Midden- en West-Brabant waren er 224 uitrukken in vergelijking met 155 tijdens de vorige jaarwisseling.

Niet alleen vuurwerk heeft voor problemen gezorgd, maar ook de dichte mist die sinds dinsdagmiddag in het land hing. Vooral in het noorden hebben automobilisten hier veel hinder door ervaren.

Op de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden is een vrouw (58) overleden bij een ernstig ongeluk waarbij tientallen auto's op elkaar botsten. Korte tijd later was het op de A7 bij ook raak met in totaal veertig auto's. Daarbij raakten acht mensen gewond. Ook zijn meerdere auto's in het noorden te water geraakt.