De onrust in Den Haag voorspelde afgelopen maand weinig goeds voor de jaarwisseling. Toch bleef nieuwjaarsnacht in de hofstad op het eerste gezicht redelijk rustig.

Een grote politiemacht stond paraat in onder meer de Haagse wijk Duindorp en Scheveningen.



Begin december maakte de gemeente bekend dat de traditionele vreugdevuren die tijdens de jaarwisseling plaatsvonden, dit jaar definitief niet door konden gaan. Met avond na avond zware ongeregeldheden tot gevolg. Jongeren richtten vernielingen aan en zochten de confrontatie op met de politie.



Die ongeregeldheden bleven nu uit. Afgelopen nacht waren de hulpdiensten vooral in touw met de vele autobranden in en rond Den Haag. Om 01.30 uur stond de teller volgens Omroep West al op 64 auto's. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er in totaal 28.

Voertuigbrand aan de Marktweg in Den Haag (Foto: Regio15)

In koppels de wijk in

NU.nl’s nieuwspartner Regio15 stuurde fotografen uit veiligheidsoverwegingen in koppels de wijken in om de situatie in beeld te brengen. Een noodzakelijke maatregel nadat een nacht eerder twee fotografen werden mishandeld.



"Ook staan ze met elkaar in verbinding met een portofoon. Zo kunnen zij de noodklok luiden als er een situatie dreigt te escaleren en kan een collega wellicht inspringen", aldus de Haagse nieuwssite.



Maar deze nacht schieten de fotografen met name beelden van brandende voertuigen. "Het valt mee in Duindorp en Scheveningen. Het is rustiger dan we hadden verwacht."

'Paar tikken uitgedeeld'

Politieagenten voerden nog wel controles uit op de toegangswegen naar Duindorp. Dit om te voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen de wijk in zouden komen.



Volgens Regio15 werden er in de wijk Laak nog een "paar tikken uitgedeeld" door de Mobiele Eenheid. Op de Damasstraat zochten jongeren even de confrontatie op met de politie. In deze wijk mocht het vreugdevuur dit jaar ook niet doorgaan.