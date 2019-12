Nederland heeft om middernacht 2020 ingeluid. Voorafgaand aan de jaarwisseling was het met name op de weg erg gevaarlijk door dichte mist, voor Noord-Nederland gaf het KNMI een uur voor middernacht zelfs code rood af. Van het door minister Ferd Grapperhaus gevreesde 'wildwestfeest' is vooralsnog geen sprake.

Wel zijn lokale politie- en brandweerkorpsen al de hele avond druk met brandmeldingen. In verschillende plaatsen werden hulpdiensten - net als eerdere jaren - bekogeld met vuurwerk. Vooral in de regio's Utrecht, Rotterdam en Den Haag werden agenten of brandweerlieden belemmerd tijdens hun werk.



Politieagenten voeren gedurende de jaarwisseling controles uit op de toegangswegen naar Duindorp om te voorkomen dat mensen van buiten de wijk de openbare orde komen verstoren.

De politie is zichtbaar aanwezig in Duindorp (Foto: Regio15)



In meerdere wijken in Den Haag worden vooral veel auto's in brand gestoken. Begin december maakte de gemeente bekend dat de traditionele vreugdevuren die tijdens de jaarwisseling plaatsvonden, dit jaar definitief niet door konden gaan. Met avond na avond zware ongeregeldheden tot gevolg.

In het Noord-Hollandse Bovenkarspel ging de historische molen Ceres uit 1848 ook in vlammen op. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. De brandweer kon al vrij snel niets meer voor de molen betekenen.

Nationale Vuurwerkshow gaat ondanks dichte mist gewoon door

Ondanks de mist kon de Nationale Vuurwerkshow vanaf de Erasmusbrug in Rotterdam wel gewoon doorgaan.

De Nationale Vuurwerkshow in Rotterdam (Foto: NU.nl)



In het noorden van het land was het vooral gevaarlijk op de weg. Daar gaf het KNMI voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen aanvankelijk code oranje en later zelfs weeralarm code rood af.



Eerder op de avond overleed één persoon en raakten 19 anderen gewond bij een ernstig ongeluk in de dichte mist op de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden. Korte tijd later was het op de A7 bij Leeuwarden raak toen veertig auto's op elkaar botsten. Daarbij raakten acht mensen gewond.

Recordbedrag aan vuurwerk

Nederlanders haalden dit jaar voor een recordbedrag van 77 miljoen euro aan knal- en siervuurwerk in huis. Het voorgaande record werd in 2008 en 2009 behaald, toen er voor 74 miljoen euro aan vuurwerk werd uitgegeven.