Lezeres Marrie: "In Meppel is het verschrikkelijk mistig, mijn man moest even wat wegbrengen naar zijn moeder en onderweg kwam hij in een dichte mist terecht, het was of je zo een deken in reed, je zag echt niets meer. Hij heeft onderweg ergens de auto veilig neergezet en is toen lopend naar huis gegaan. Mijn man is absoluut geen banghaas maar dit had hij nog nooit meegemaakt. DUS ALS JE NIET DE DEUR UIT HOEFT. BLIJF THUIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"