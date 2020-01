Informatie over incidenten druppelt langzamerhand binnen. Ook de politie in Noord-Nederland heeft de balans opgemaakt. In Het Friese Dronryp moest een achtjarig meisje met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis nadat er vuurwerk in haar kleding was terechtgekomen. In Heerenveen liep een 23-jarige vrouw oogletsel op toen ze vuurwerk in haar gezicht kreeg.



De politie in Flevoland laat weten dat een 13-jarig kind uit Lelystad ernstig gewond is geraakt. Vermoedelijk door het ontploffen van vuurwerk.