In Noord-Nederland raakten twee mensen gewond door vuurwerk. In het Friese Dronryp is een achtjarig meisje met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie Noord-Nederland. Er was vuurwerk in haar kleding terechtgekomen. Een 23-jarige vrouw in Heerenveen liep oogletsel op toen ze vuurwerk in haar gezicht kreeg. Ook waren er diverse meldingen van mishandeling, vernieling en branden in de drie noordelijke provincies - Drenthe, Friesland en Groningen.