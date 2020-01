Met name de brandweer lijkt het momenteel druk te hebben. In Veendam heeft de brandweer opgeschaald naar een zeer grote brand. Daar lijkt een leegstaand winkelpand in vlammen op te gaan. In IJsselstein woedt er brand in een oude school aan de Poortdijk, volgens Veiligheidsregio Utrecht zijn meerdere blusvoertuigen uit de omgeving opgeroepen om te helpen blussen. Ten slotte staat aan de Moezelhavenweg in Amsterdam een opslagloods voor papier in brand, aldus de Brandweer Amsterdam-Amstelland.