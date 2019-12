Tijdens Oudejaarsavond is het vuurwerk in grote delen van het land niet goed te zien. Er is op veel plaatsen dichte mist, zo meldt het KNMI dinsdag.

Het zicht zal minder dan 200 meter zijn. Er is dan ook een code geel afgegeven voor heel Nederland.

Door het afsteken van vuurwerk ontstaan ook nog eens kruitdampen, waardoor het zicht zelfs kan teruglopen tot minder dan 50 meter.

Op meerdere locaties in Nederland vinden vuurwerkshows plaats, waaronder in Rotterdam. De organisatie van de vuurwerkshow laat aan NU.nl weten de situatie te monitoren. "We zitten bij het water, dus de omstandigheden zijn hier wel anders dan op andere plekken. In het ergste geval is het dit jaar iets minder goed zichtbaar dan in vorige jaren."

De mist zorgt dinsdag overdag al voor problemen op Eindhoven Airport. Het vliegverkeer ligt zeker tot 13.00 uur stil door het slechte zicht.

Mist op sommige plaatsen 'hardnekkig'

Pas op Nieuwjaarsdag zal de mist wegtrekken. Op sommige plaatsen zal dit iets langer duren omdat de mist volgens het KNMI "hardnekkig" is.

Het waait amper op Oudejaarsavond, waardoor tijdens het afsteken van vuurwerk fijnstofwolken ontstaan en blijven hangen. Mensen met aandoeningen als astma kunnen hierdoor erg veel last aan hun luchtwegen ervaren.