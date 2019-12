Deelnemers aan de nieuwjaarsduik krijgen het op 1 januari relatief gemakkelijk, afgaande op de weersverwachting van Weerplaza. Met een temperatuur van circa 7 graden en een overwegend zwakke wind (kracht 2 à 3) uit het zuiden zal het aan zee bepaald niet onaangenaam zijn.

Tijdens de jaarwisseling en woensdagochtend kunnen mistbanken voorkomen, maar meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza heeft goede hoop dat de meeste mist rond de middag verdwenen is, waarna er zonnige perioden aanbreken.

De temperatuur van de Noordzee is 5 à 6 graden. Dat is normaal voor de tijd van het jaar, maar wel iets lager dan de 7 graden vorig jaar.

In het binnenland wordt het woensdagmiddag een graad of 5, wat zorgt voor iets frissere duikomstandigheden. Ook de watertemperatuur van regionale zwemplassen ligt doorgaans iets lager.

Van Aruba tot Hongkong

Organisatoren Unox en Stichting Nieuwjaarsduiken verwachten dat ruim vijftigduizend mensen deelnemen aan de 127 verschillende duiken in Nederland. Op het strand van Scheveningen, waar het grootste duikfestijn plaatsvindt, rennen om 12.00 uur traditiegetrouw tienduizend mensen de zee in.

Net als eerdere jaren vinden ook internationaal nieuwsjaarduiken plaats. In 21 landen - van Aruba tot Hongkong - kunnen deelnemers het nieuwe jaar vieren met een plons in zee. Maar ook op legerbasissen in Irak en Afghanistan worden bijvoorbeeld duiken georganiseerd.

Volgens de woordvoerder van Unox zitten vrijwel altijd Nederlanders in het buitenland achter deze initiatieven.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 7° 1° N 2 Woensdag 4° -1° Z 3 Donderdag 5° 0° ZW 4 Vrijdag 8° 5° ZW 5 Zaterdag 7° 4° W 4

In je blootje of voor het klimaat

Ook vinden op 1 januari op verschillende plekken in Nederland zogeheten klimaatduiken plaats, georganiseerd door Milieudefensie. Door hieraan deel te nemen kunnen mensen laten zien dat ze zich zorgen maken over klimaatverandering.

Daarnaast kun je ook geheel in je blootje de nieuwsjaarduik doen. In Zandvoort, Breda, Leeuwarden, Oostzaan en Middelbeers is het mogelijk om in adams- of evakostuum 2020 in te luiden.

2004 geldt nog altijd als de koudste nieuwjaarsduik ooit, meldt Unox. De gevoelstemperatuur was toen -6,2 graden. De warmste editie was in 2013 met een gevoelstemperatuur van 12 graden. De eerste nieuwjaarsduik vond plaats in 1960 in Zandvoort op initiatief van zwemtrainer Ok van Batenburg.