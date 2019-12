Van al het consumentenvuurwerk dat is getest door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), blijkt 18 procent niet aan de veiligheidseisen te voldoen. Er wordt in deze test gericht gekeken naar vuurwerk dat al het grootste risico vormt.

Het is dus niet zo dat een vijfde van al het vuurwerk in de winkels mogelijk gevaarlijk is, maar een vijfde van het vuurwerk dat is getest wel. Voor het onderzoek zijn ongeveer 250 artikelen "aan het productveiligheidsonderzoek onderworpen", schrijft de Inspectie vrijdag.

Uit het onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de zogeheten cakeboxen gevaarlijk kunnen zijn omdat ze kunnen omvallen. "Ook ziet de ILT tijdens de testen regelmatig brandende delen die naar beneden dwarrelen en dus gevaarlijk zijn."

Als een partij niet door de test komt, moet het vuurwerk op kosten van de importeur worden vernietigd of aangepast. "Daarmee voorkomt de inspectie dat zo’n 80.000 tot 100.000 kilo vuurwerk dat niet aan de eisen voldoet, in de winkels komt te liggen."

De inspectie concludeert wel dat de markt "nog niet in staat is om vuurwerk van voldoende kwaliteit op de markt te brengen" en wil dat vuurwerkbedrijven kritischer zijn op de kwaliteit van hun geïmporteerde producten.