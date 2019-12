Bij een ramkraak op een Tilburgse vuurwerkwinkel is in de nacht van dinsdag op woensdag voor honderden kilo's aan vuurwerk buitgemaakt. De vier verdachten wisten te ontkomen, meldt de politie donderdag die getuigen oproept zich te melden.

De mogelijke daders maakten bij de ramkraak gebruik van een gestolen witte bestelbus. Na de diefstal renden volgens de politie vier personen naar buiten. Twee van hen stapten in de bestelbus en de andere twee gingen er in een zwarte auto vandoor. Beide voertuigen vertrokken op hoge snelheid.

De politie vond de bestelbus in de nacht van woensdag op donderdag terug op een Tilburgse parkeerplaats. Van de verdachten en de zwarte auto ontbreekt nog elk spoor. De politie vraagt mensen die rond 4.00 uur iets verdachts hebben gezien of gehoord zich te melden. Ook komt de politie graag in contact met mensen die beschikken over camerabeelden in de omgeving.

De desbetreffende vuurwinkel De Voordeel Knaller laat op Facebook weten dat met name de schade en "rompslomp" enorm is en dat de hoeveelheid gestolen vuurwerk meevalt.

Voor de gouden tip heeft de vuurwerkwinkel een beloning van 500 euro of 1.000 euro aan vuurwerk uitgeloofd.