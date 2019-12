Niet overal in Europa gelden dezelfde vuurwerkregels. In Vlaanderen geldt dit jaar bijvoorbeeld een volledig verbod en in Engeland en Frankrijk mag je alleen knallen in je eigen tuin. Dit is hoe de landen om ons heen omgaan met vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.

Vuurwerk heb je in alle soorten en maten: van rotjes en vuurpijlen tot gillende keukenmeiden en Romeinse kaarsen. Vuurwerk dat je zelf af mag steken is in te delen in verschillende categorieën, oplopend van zeer weinig risico's tot middelmatige risico's.

De lichtste categorie is F1. Hiertoe behoort vuurwerk dat zeer weinig gevaar voor de gebruiker oplevert. Het gaat bijvoorbeeld om knalerwten, grondbloemen en sterretjes. Vuurwerk in categorie F2 levert weinig gevaar op en bestaat uit onder meer vuurpijlen en fonteinen. Vuurwerk van categorie F3 is het zwaarste vuurwerk dat je zonder opleiding mag afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld lange rollen knalvuurwerk, zoals duizendklappers. Per land verschilt het welk vuurwerk je mag afsteken en vanaf welke leeftijd.

Nederland

In Nederland mag je alleen op de laatste drie dagen voor Oud en Nieuw vuurwerk kopen. Dit geldt niet voor F1-vuurwerk, wat het hele jaar verkocht mag worden. De eerste dag waarop de andere categorieën worden verkocht, valt dit jaar op een zondag. Daarom kan het dit jaar al vanaf zaterdag 28 december. De minimumleeftijd om het allerlichtste vuurwerk te kopen is 12 jaar oud. Voor zwaarder vuurwerk moet je minimaal 16 of 18 zijn.

Verkoopdagen: 28, 30 en 31 december

Minimumleeftijd: 12 jaar voor categorie F1, 16 jaar voor categorie F2 en 18 jaar voor categorie F3

Afsteken van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 2.00 uur

Maximaal 25 kilo vuurwerk per persoon

België

In België zijn de vuurwerkregels in 2017 verscherpt. Sinds dit jaar is vuurwerk afsteken zelfs in heel Vlaanderen verboden. Vuurwerk van categorie F3 is niet alleen in Vlaanderen, maar in heel België verboden. Daarnaast geldt voor sommige Waalse gemeentes dat je een vergunning van de brandweer of gemeente nodig hebt om vuurwerk te mogen afsteken.

Verkoopdagen: het hele jaar door

Minimumleeftijd: 12 jaar voor categorie F1, 16 jaar voor categorie F2, categorie F3 verboden

Afsteken verboden in Vlaanderen, in Wallonië verschilt het per gemeente

Totaalverbod op vuurwerk van categorie F3

Duitsland

In Duitsland kun je het hele jaar door licht vuurwerk zoals sterretjes of knalerwten kopen. Zwaarder vuurwerk wordt alleen op de laatste drie dagen van het jaar verkocht. Bij de oosterburen is het bovendien verplicht om het vuurwerk dat je afschiet ook zelf weer op te ruimen. Dit doe je door de vuurwerkresten in een emmer water onder te dompelen. Dit mag bij het restafval.

Verkoopdagen: categorie F1 het hele jaar door, zwaarder vuurwerk alleen op 28, 30 en 31 december

Minimumleeftijd: geen minimum voor categorie F1, 18 jaar voor zwaarder vuurwerk

Afsteken de hele dag toegestaan op 31 december en 1 januari

Afsteken verboden in de buurt van kerken, ziekenhuizen, kinderopvangcentra, verpleeghuizen, houten huizen en bij grote mensenmassa's

Engeland

In Engeland zie je met Oud en Nieuw doorgaans niet bijzonder veel vuurwerk. Het mag namelijk niet op straat worden afgestoken, maar alleen op de eigen oprit of in de tuin. Op 5 november, tijdens het Britse feest Guy Fawkes Night, gaan er veel meer vuurpijlen de lucht in. Op die dag worden er veel vuurwerkshows georganiseerd.

Verkoopdagen: 15 oktober tot en met 10 november, 26 tot en met 31 december, drie dagen voor Diwali en Chinees Nieuwjaar

Minimumleeftijd: geen minimumleeftijd voor categorie F1, 18 jaar voor categorie F2 en F3

Afsteken elke dag tussen 7.00 en 23.00 uur, met Oud en Nieuw tot 1.00 uur

Afsteken mag alleen op eigen terrein

Vuurwerk boven de Tower Bridge in Londen. (Foto: Getty Images)

Frankrijk

De Fransen vieren Oud en Nieuw anders dan Nederlanders. Vuurwerk afsteken is verboden op straat en alleen een handjevol steden organiseert vuurwerkshows. In Frankrijk zitten ze liever met familie en vrienden binnenhuis voor een uitgebreid diner met oesters en gerookte zalm.

Verkoopdagen: het hele jaar door

Minimumleeftijd: 8 jaar voor categorie F1, 18 jaar voor categorie F2 en F3

Afsteken toegestaan op 14 juli en 31 december

Afsteken mag alleen op eigen terrein

Oostenrijk

In Oostenrijk is het afsteken van vuurwerk afhankelijk van de weersomstandigheden. In bepaalde berggebieden waar het net veel gesneeuwd heeft, kan vuurwerk bijvoorbeeld een lawine veroorzaken. Over het algemeen geldt: afsteken mag alleen buiten de steden.