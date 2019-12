Illegaal vuurwerk komt steeds vaker naar Nederland via lijnen die ook worden gebruikt om drugs te smokkelen. Dat stelt de politie maandag tegenover het AD. Handelaren doen dit, omdat de pakkans bij het versturen van illegaal vuurwerk per pakketpost vele malen groter is geworden.

Illegaal vuurwerk wordt steeds vaker via drugslijnen naar Nederland gehaald en vervolgens vanuit de achterbak van auto's verkocht. Dat baart de politie zorgen, licht Ruud Verkuijlen van de Nationale Politie maandagochtend toe in het Radio 1 Journaal.

"Illegaal vuurwerk heeft als vervelende eigenschap dat als er eentje ontploft, dat alles dan ontploft", legt hij uit. "Eén stuk is al in staat om een auto flink te beschadigen, laat staan een heel aantal."

De politie dringt er bij mensen op aan om dit soort illegale praktijken direct te melden, desnoods via Meld Misdaad Anoniem.

Jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar

De politie boekte de afgelopen jaren successen bij het opdoeken van illegale lijnen via internet en pakketpost. "We hebben het afgelopen jaar vier grote webshops in Polen opgerold", stelt Verkuijlen. "Die lijnen staan nu nagenoeg droog. We zijn continu bezig die handel te ontregelen."

De jaarwisseling geldt volgens de politie als een van de gevaarlijkste momenten van het jaar. Het afsteken van vuurwerk leidt jaarlijks tot miljoenen euro's aan schade. Ook melden zich bij ziekenhuizen elk jaar honderden slachtoffers en worden tijdens de jaarwisseling al jaren agenten en hulpverleners aangevallen.

Alle experts pleiten voor verbod, politiek luistert niet

De Nationale Politie, artsenorganisaties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pleiten al jaren voor een algemeen verbod op alle soorten knalvuurwerk en pijlen.

De politiek heeft hier geen gehoor aan gegeven. Wel mogen gemeenten zelf vuurwerkverboden en vuurwerkvrije zones instellen.