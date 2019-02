Deze jaarwisseling hebben 132 mensen oogletsel aan een of beide ogen door vuurwerk opgelopen. Dat zijn er twaalf meer dan een jaar eerder, meldt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) woensdag op basis van definitieve cijfers.

Bij 37 procent van de verwondingen is er sprake van blijvend letsel. In tien gevallen is het letsel dusdanig ernstig, dat de slachtoffers blind zijn geworden aan één oog. Twee ogen zijn volgens het NOG inmiddels volledig verwijderd.

Volgens de onderzoekers is 42 procent van de slachtoffers geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken.

"Ook deze jaarwisseling hebben we als oogartsen weer veel onnodig oogletsel door vuurwerk voorbij zien komen. Vuurwerk is niet veilig, ook al is het legaal vuurwerk. Krijg je buskruit in je oog, dan smelt het als het ware je oog weg", aldus de vereniging van oogartsen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!