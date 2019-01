De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoek doen naar het vreugdevuur in Scheveningen. Het vuur zorgde voor een vonkenregen die richting de stad waaide en daar voor tientallen brandjes zorgden. De OVV doet het onderzoek op verzoek van Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag.

De raad gaat onder meer kijken naar de voorbereiding van het vreugdevuur en naar de problemen die na het aansteken zijn ontstaan.

Het is de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek rond het najaar bekend zijn. Dat is voordat de eventuele voorbereidingen voor de vreudevuren voor de nieuwe jaarwisseling beginnen.

In de regels die rondom de stapel pallets waren vastgesteld stond dat het vuur niet hoger mocht worden dan 35 meter en niet groter dan 10.000 kuub. Dat formaat is vastgesteld op eerdere veiligheids- en risicoanalyses.

De brandstapel die kort na de jaarwisseling in brand werd gestoken voldeed niet aan die eisen. Volgens de burgemeester was het bouwwerk 13 meter te hoog.

De bouwers stelden later dat het vuur niet hoger was dan afgesproken met de gemeente Den Haag. "Als de brandweer ons zou zeggen: 'de stapel wordt te groot', dan hadden we deze stapel absoluut niet aangesproken", zei een woordvoerder.

Met de aanvoer van hout is volgens de bouwers gestopt op 30 december om 17.00 uur. Dat gebeurde op verzoek, omdat toen bleek dat de stapel anders te hoog zou worden. Het hout dat nog op het strand van Scheveningen lag is nog wel gebruikt om het bouwwerk hoger te maken. De groep bouwers zei dat dat in overleg is gebeurd met de gemeente.

'Vuur op uiterste van wat verantwoord was'

Burgemeester Krikke schreef in juni in een evaluatie aan de gemeenteraad dat ze rond de jaarwisseling 2017-2018 de bouwers heeft aangesproken toen de bouw van de brandstapel niet volgens de veiligheidsvoorschriften verliep.

Daar is door de bouwers toen gehoor aan gegeven, waardoor volgens de burgemeester "de veiligheid van toeschouwers en bewoners was gewaarborgd".

De jaarwisseling 2017-2018 gaf volgens de burgemeester de bevestiging dat de vuurstapel op dat moment "op het uiterste" zat van wat verantwoord was. Krikke noemde als reden ook de onvoorspelbaarheid van het weer.

De harde zeewind zorgde er tijdens de jaarwisseling van dit jaar voor dat de vonken landinwaarts werden geblazen. De brandweer had grote moeite om die brandende stukken te bedwingen.

Smaller Noorderstrand zorgt voor veiligheidsproblemen

In de brief die de burgemeester in juni verstuurde stond ook dat het Noorderstrand steeds smaller wordt. "Hierdoor kan het precair worden om de vereiste veilige afstand een te houden tussen het vreugdevuur, de toeschouwers en de nabij gelegen bebouwing."

De organisatoren wisten daar ook van en maakten zich volgens de burgemeester daar zorgen over.