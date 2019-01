De politie heeft vorig jaar in totaal 56.525 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat is meer dan in 2017, toen in totaal 40.382 kilo werd onderschept, zo is op te maken uit de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).

Het hele jaar door stuit de politie op illegaal vuurwerk, maar vooral tegen het eind van het jaar nemen de hoeveelheden meestal toe.

De Vuurwerkbarometer laat zien dat in week 46 (van 12 tot en met 18 november) het meeste vuurwerk werd ingenomen. Toen werd 12.712 kilo verboden vuurwerk onderschept.

De politie meldde eerder dat er half december al meer vuurwerk in beslag was genomen dan het jaar ervoor.

In de laatste week van het jaar werd nog bijna 6.000 kilo in beslag genomen.