Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, heeft woensdagavond ontkend dat er sprake was van intimidatie rondom het laten doorgaan van het vreugdevuur in Scheveningen. Politie en jusititie bevestigen dat.

"Ik laat me bij het maken van plannen en het nemen van besluiten nooit leiden door dreigende taal van wie dan ook", zegt burgemeester Krikke. "Ik raak niet onder de indruk van stevig taalgebruik. Ik neem de besluiten die nodig zijn."

Bronnen rondom de politie en de gemeente zeiden tegen de NOS dat er sprake was van intimidatie nadat de gemeente had geconstateerd dat de vreugdevuren op het strand van Scheveningen te hoog waren. Volgens die bronnen wilde Krikke het risico op ongeregeldheden niet riskeren als ze het aansteken van de vuren zou verbieden.

"Ik neem de besluiten die nodig zijn. Dreigende taal of eventuele dreiging van of met ongeregeldheden zijn daarbij op geen enkele manier van invloed. Die suggestie werp ik verre van me", aldus Krikke.

'Angst is nooit een raadgever'

Ook Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie, geeft aan dat er van angst geen sprake was. "Angst is nooit een raadgever aan tafel van de driehoek."

De politiechef van de eenheid Den Haag, Paul van Musscher, stelde woensdagavond dat de vreugdevuren "grote impact hebben gehad op burgers en hulpverleners".

In Den Haag zijn er geregeld rellen geweest tijdens de jaarwisseling. Voormalig burgemeester Jozias van Aartsen gaf in het verleden zijn goedkeuring aan de vreugdevuren, maar wel met de voorwaarde dat de bouwers zich aan strenge voorwaarden moesten houden.

De gemeente bepaalde dat het bouwwerk niet hoger mag worden dan 35 meter en niet groter dan 10.000 kuub. Dat formaat is vastgesteld op basis van veiligheids- en risicoanalyses.

De stapel pallets die kort na de jaarwisseling in brand was gestoken was 48 meter hoog en volgens de burgemeester dus 13 meter te hoog.

Bouwers: 'Stapel niet te hoog'

Woensdagavond stelden de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen dat de stapel niet hoger was dan afgesproken met de gemeente Den Haag. "Als de brandweer ons zou zeggen 'de stapel wordt te groot', dan hadden we deze stapel absoluut niet aangestoken", aldus een woordvoerder.

De groep bouwers ie op een bepaald moment wel gevraagd te stoppen met het hoger maken van de stapel. Met de aanvoer van hout is volgens de groep op 30 december om 17.00 uur gestopt.

Daarna is alleen nog verder gebouwd met hout dat al aanwezig was op de locatie. Dat zou zijn gebeurd in overleg met de gemeente.

De bouwers beschikten over de vergunning die was aangevraagd. Die vergunning was voor de feesttent op het strand.

Na onderzoek moet een besluit worden genomen over vreugdevuren in de komende jaren. "We willen door, maar het moet te allen tijde veilig gebeuren", aldus de groep bouwers.

Zeewind zorgde voor vonkenregen

Kort na het in brand steken van het bouwwerk zorgde de harde zeewind ervoor dat vonken en andere brandende delen van de stapel richting de stad vlogen. Die vonkenregen zorgde voor tientallen brandjes in Scheveningen.

Het Verbond van Verzekeraars meldde woensdag dat schade aan huizen door de brandende deeltjes normaal gesproken wordt gedekt door de verzekering. Bij auto's hangt het af van de dekking. Bij de meeste allriskverzekeringen is brandschade gedekt, bij minder uitgebreide pakketten hangt dat af van de verzekeraar.

Het Verbond van Verzekeraars kon woensdag geen indicatie geven van de hoogte van het bedrag van de schade door de brandjes.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!