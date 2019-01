De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) heeft deze jaarwisseling negentig patiënten met vuurwerkverwondingen geregistreerd. Dat zijn er vijf minder dan het jaar ervoor.

Onder de 90 patiënten zijn 32 kinderen. Bij 30 procent van de patiënten, van wie zeven kinderen, is waarschijnlijk sprake van blijvende schade. "Hierbij gaat het om amputaties van handen of vingers, blijvend functieverlies van handen of ogen en permanente littekens door diepe brandwonden", schetst de vereniging, die het nu echt hoog tijd vindt voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Bijna de helft van de slachtoffers (44 procent) raakte gewond door vuurwerk van anderen. Voor zover bekend was er in 15 procent van de gevallen sprake van illegaal vuurwerk, maar van bijna de helft van de ongelukken is het nog onduidelijk of ze werden veroorzaakt met legaal of illegaal vuurwerk.

Verder viel het de chirurgen op dat een kwart van de slachtoffers al viel vóór 31 december 18.00 uur, het tijdstip waarop afsteken van vuurwerk is toegestaan.

Tot nu toe zeventien patiënten bij Oogziekenhuis Rotterdam

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn zeventien patiënten binnengekomen met letsel door vuurwerkongelukken. Vorig jaar waren dat er vier minder rond dit tijdstip.

Het ziekenhuis meldde dat de letsels ernstiger zijn dan vorig jaar. 22 ogen raakten beschadigd en 4 ogen verloren hun functie helemaal. Vorig jaar waren dat elf ogen.

Van de slachtoffers was de helft omstander. Ze werden geraakt door vuurwerk dat in het rond vloog.

Volgens de oogartsen ligt het aantal slachtoffers hoger doordat het droog bleef tijdens de jaarwisseling. Daardoor bleven mensen langer buiten om vuurwerk af te steken.