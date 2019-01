Zeventien patiënten met oogletsel door vuurwerkongelukken zijn inmiddels bij het Oogziekenhuis in Rotterdam binnengekomen. Dat zijn er vier meer in vergelijking met hetzelfde tijdstip een jaar eerder.

De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn volgens het ziekenhuis ernstiger dan die van de voorgaande jaren. In totaal raakten 22 ogen beschadigd. Vier ogen functioneren helemaal niet meer.

De helft van de slachtoffers was een omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Het jongste slachtoffer was vijf jaar oud, maar daar gaat het weer goed mee. Dit slachtoffer heeft ook geen blijvend letsel.

Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers worden later deze week verwacht.

Oogartsen voorzien nog meer slachtoffers

Oogartsen voorzien dat meer mensen deze jaarwisseling gewond zijn geraakt. Door het droge weer bleven mensen langer buiten staan tijdens de jaarwisseling, waardoor ook het aantal gewonden hoger uitviel.

Oud en Nieuw een jaar eerder heeft elf ogen gekost, blijkt uit cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). In totaal liepen toen 120 mensen door vuurwerk letsel op aan één of beide ogen. Bijna vier op de tien letsels is blijvend.

Meer geweld en meer schade tijdens Oud en Nieuw

De jaarwisseling verliep rumoerig. Ook het aantal incidenten met geweld tegen hulpverleners verdubbelde bijna, ondanks een oproep van premier Mark Rutte aan Nederlanders om zich goed te gedragen tijdens Oud en Nieuw. Ook de financiële schade als gevolg van incidenten verdubbelde naar tussen de 15 en 20 miljoen euro.

De politiebond ACP heeft opgeroepen tot een groot onderzoek naar de motieven van relschoppers voor het aanvallen van agenten en hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Artsen, burgemeesters en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid pleiten al jaren met klem voor de invoering van een vuurwerkverbod, maar dit wil het kabinet niet.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!