Twee mensen zijn aangehouden vanwege het dodelijke vuurwerkongeluk op Oudejaarsavond in de Friese plaats Morra. Volgens de politie is inmiddels duidelijk dat bij het incident op illegale wijze verkregen professioneel vuurwerk op onjuiste wijze is afgestoken.

"Wij doen nog onderzoek naar wie dat heeft geleverd en wie het heeft afgestoken", aldus een woordvoerder van de politie. "In dat onderzoek zijn twee mensen aangehouden."

De twee inwoners van Morra werden dinsdagmiddag opgepakt in hun woonplaats. Een van de twee is minderjarig. De woordvoerder wil verder niets kwijt over de twee opgepakte mensen, omdat het dorp vrij klein is.

Bij het ongeluk op de Achterwei kwam een 41-jarige man uit Morra om het leven. Hij raakte ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk en overleed ter plekke aan zijn verwondingen, meldde de politie eerder. Morra is een dorp in de gemeente Noordoost-Friesland en ligt nabij Dokkum.

Tijdens de jaarwisseling kwam ook in Enschede een man om het leven, waarschijnlijk als gevolg van een vuurwerkexplosie. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en overleed een paar uur later.

