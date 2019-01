De gemeente Den Haag had van tevoren geconstateerd dat het vreugdevuur in Scheveningen te hoog was, maar zou uit angst voor ongeregeldheden hebben besloten niet in te grijpen, meldt de NOS op basis van bronnen rond de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

Voor de jaarwisseling zou de gemeente al met de bouwers hebben gesproken over de problemen met de afmetingen van de houttoren voor het vreugdevuur.

Maar Krikke gelastte het vreugdevuur volgens de NOS niet af, omdat zij bang was voor ongeregeldheden. Omroep West meldt dat in de gesprekken tussen de gemeente en bouwers voorafgaand aan het evenement harde woorden en zelfs dreigementen zijn geuit. Om die reden zouden ambtenaren geneigd zijn geweest flexibeler met de regels om te springen.

Ook de redactie van de omroep zou op Oudejaarsavond van één van de bouwers een dreigement hebben ontvangen vanwege de kritische berichtgeving rond het vreugdevuur.

De gemeente Den Haag was woensdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.

Den Haag heeft lange traditie van rellen tijdens jaarwisseling

Den Haag heeft een lange traditie van rellen tijdens de jaarwisseling. Voormalig burgemeester Jozias van Aartsen stond in het verleden het vreugdenvuur in Scheveningen toe op voorwaarde dat de bouwers zich aan strenge voorwaarden zouden houden. In het convenant met de gemeente is afgesproken dat de toren niet hoger mag worden dan 35 meter en 10.000 kuub. Dit formaat is bepaald op basis van veiligheids- en risicoanalyses.

Door de grote hoeveelheid hout en de harde wind verspreidde zich snel een vonkenregen tot in de wijde omtrek. Zeker de oppositie in de Haagse gemeenteraad heeft felle kritiek op Krikke, omdat niet adequaat is ingegrepen toen bleek dat de houttoren 13 meter hoger was dan toegestaan.

Krikke wil evaluatie van het incident afwachten

Krikke zelf wil geen antwoord geven op de vraag of de gemeente in aanloop naar de jaarwisseling goed heeft gehandeld. In een interview met de NOS stelde zij de "grondige evaluatie" van de gang van zaken te willen afwachten.

Een meerderheid van de partijen in de raad wil opheldering van Krikke. Raadslid Daniëlle Koster van oppositiepartij CDA stelt in het Radio 1 Journaal dat het "niet zo kan zijn dat je als gemeente en politie niet meer de baas bent in je eigen stad".

De Bond van Verzekeraars liet woensdag weten dat de schade aan huizen door de vonkenregen in Scheveningen normaal gesproken wordt gedekt door de verzekering. Bij auto's hangt het af van de dekking. Bij de meeste allrisk-verzekeringen is de brandschade wel gedekt, bij minder uitgebreide pakketten verschilt dat per verzekeraar.

De Bond van Verzekeraars kon woensdag nog geen indicatie geven van de totale schade in Scheveningen.

'Bij dit weer was stapel van dit formaat onverantwoord'

Meteorologen van Weerplaza stellen dat de gemeente ook op basis van de weersverwachting het vreugdevuur de wacht had moeten aanzeggen. "De brandstapel veroorzaakt een grote zuil van extreme hitte", aldus woordvoerder Michiel Severin. "Deze hitte wil zo snel mogelijk omhoog. Rondom het vuur ontstaat daardoor een luchtstroom die niet van zee naar de duinen gaat, maar van het strand recht omhoog."

De krachtige westelijke wind die al werd verwacht, kan grip krijgen op de warme lucht en proberen die te verplaatsen. "Deze verplaatsing veroorzaakt extra turbulentie waardoor er wervelingen ontstaan die veel weg hebben van een tornado. De vuurkolken worden in het Engels daarom ook vaak een firenado genoemd", aldus Severin. "Bij deze weersomstandigheden viel een brandstapel van deze grootte niet onder controle te houden."

