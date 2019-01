De brandweer is dinsdagochtend nog druk met het afblussen van de brandstapel op het strand van Scheveningen. "Het gaat nog wel een aantal uren duren tot alles helemaal uit is", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Er worden graafmachines en shovels ingezet om de stapel uit elkaar te trekken en de kern van het vuur te kunnen blussen.

Vlammen zijn in de stapel niet meer zichtbaar, er hangt wel een dikke rookwolk boven. Verderop, bij de wijk Duindorp, brandt de andere vuurstapel nog volop.

De brandweer was de hele nacht bezig met het vuur en de vonkenregen die ervan afkwam en naar huizen en gebouwen in de omgeving waaide. De massaal ingezette brandweermensen hebben zich in eerste instantie gericht op het voorkomen van grote branden in de omgeving.

"Er zijn direct meerdere hoogwerkers ingezet om daken preventief te koelen om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe branden zouden uitbreken", aldus de woordvoerder.

Schade nog niet vastgesteld

Experts moeten de schade nog officieel vaststellen. Volgens de woordvoerder zijn er door het vliegvuur tientallen branden in de omgeving geweest. Het ging om branden in stukjes duin en plantsoenen en branden op daken van huizen.

Dinsdagochtend liggen de boulevard en de straten in de bebouwde kom vol met asresten. "Het gaat nog wel uren duren om alles vervolgens op te ruimen en schoon te maken."

Veegwagens hebben inmiddels al wel een groot deel van het centrum en boulevard ontdaan van de zwarte smurrie die is achtergebleven.

ME moest ingrijpen

De veiligheidsregio meldt dat er ruim honderd brandweermensen en politieagenten zijn ingezet om het vreugdevuur te blussen.

Toen de brandweer een van de branden wilde blussen, moest de Mobiele Eenheid charges uitvoeren. Omstanders probeerden de brandweermensen te hinderen.

Burgemeester Pauline Krikke heeft aangekondigd dat ze gaat uitzoeken of de vreugdevuren in de toekomst nog wel verantwoord zijn. "Dit was verschrikkelijk naar. Ik kan me goed voorstellen dat mensen angstige momenten hebben beleefd. Voor hen eindigt een feestelijke avond in een persoonlijk drama", zei ze. Ze stelde ook mee te leven met de getroffen bewoners en ondernemers.