Voor de politie, ambulance en brandweer was het een drukke jaarwisseling. Het aantal keren dat de hulpdiensten werden opgeroepen, steeg met bijna de helft ten opzichte van een jaar eerder.

In het kort Hulpdiensten in totaal 3.150 keer opgeroepen

Branden en vonkenregen in Scheveningen door vreugdevuur

In Enschede en Friesland mensen vermoedelijk door vuurwerk omgekomen

Dode bij schietpartij Rotterdam, ook een steekpartij in de stad

In heel Nederland werden de hulpdiensten in totaal 3.150 keer opgeroepen tussen Oudejaarsdag 18.00 uur en Nieuwjaar 2.00 uur. Dat is bijna 50 procent vaker dan vorig jaar, blijkt dinsdag uit cijfers van de website Alarmeringen.nl.

In Scheveningen leidde het grote vreugdevuur op het strand tot verschillende brandjes in de stad. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan NU.nl weten dat de wind vanaf zee daar vermoedelijk de oorzaak van is. "De exacte oorzaak wordt later bekend, maar de zeewind zorgde voor een vonkenregen in Scheveningen", aldus de veiligheidsregio.

Door die vonkenregen ontstonden er tientallen brandjes in Scheveningen. De brandweer heeft zich eerst gericht op het blussen van die kleine branden, om vervolgens het vreugdevuur te blussen.

Brandweer moest gebouwen nat houden

Meerdere gebouwen moesten door de brandweer nat gehouden worden om brand te voorkomen. Een huis in de Keizerstraat liep schade op. Rond 5.30 uur was het vuur onder controle. Er vielen geen gewonden door de branden in Scheveningen.

Het is volgens de woordvoerder nog te vroeg om te zeggen of de verschillende branden gevolgen hebben voor de vreugdevuren tijdens de volgende jaarwisseling. "Daarvoor moet alles nader onderzocht worden en daarover zullen we ook in gesprek gaan met de gemeente."

Burgemeester Pauline Krikke stelde dat inderdaad uitgezocht zal worden of de vreugdevuren in de toekomst nog wel mogelijk zijn. Daarnaast zei ze mee te leven met de mensen die door de branden werden getroffen en daardoor "angstige momenten hebben beleefd".

De vonkenregen in Scheveningen. (Foto: Murat)

'Vreugdevuur te hoog'

Een van de bouwers van het vreugdevuur heeft tegen de NOS gezegd dat de brandstapel voor het vuur van 48 meter eigenlijk te hoog was. Volgens hem is de strijd om het hoogste vreugdevuur tussen Scheveningen en Duindorp dit jaar "uit de hand gelopen".

Toch denkt de bouwer niet dat dit het einde betekent van de vreugdevuren. "Volgend jaar maken we er weer een leuk feestje van, maar dan met een brandstapel van maximaal 20 meter hoog."

De Mobiele Eenheid moest ingezet worden om op de boulevard ruimte te maken voor het werk van de brandweermensen. Tien personen die niet wilden meewerken, zijn opgepakt. Ze hebben een proces-verbaal gekregen.

Schade in Scheveningen. (Foto: ANP)

Dode bij schietpartij Rotterdam

Door heel het land waren er kleinere branden en ongelukken. In meerdere steden, waaronder Amsterdam en Breda, raakten mensen gewond door steekpartijen. In Ridderkerk is een man in het gezicht gestoken.

Bij een schietpartij in Rotterdam is een 32-jarige man om het leven gekomen. Volgens onbevestigde berichten gaat het om rapper Faisal Mssyeh, beter bekend als Feis. Zeven mensen zijn opgepakt, onder wie een minderjarige. Toen de politie aanhoudingen wilde verrichten, losten agenten schoten.

Automobilist rijdt op agenten in

In Tilburg wilde de politie iemand aanhouden die mogelijk een ruit van een woning had vernield en vuurwerk naar binnen had gegooid. Daarop keerden omstanders zich tegen de politie. Toen een 51-jarige man de agenten aanviel met een balk, moesten ze pepperspray gebruiken. Deze man is aangehouden voor poging tot doodslag. In de chaos ontkwam de verdachte van het vernielen van de ruit en het naar binnen gooien van vuurwerk.

In Breda arresteerde de politie een dronken 34-jarige automobilist die op agenten was ingereden. Hij reed door een afzetlint dat er vanwege een steekincident hing en gooide zijn stuur om. De agenten konden op tijd wegspringen en niemand raakte gewond.

Doden in Enschede en Friesland

In de Friese plaats Morra en in Enschede zijn doden gevallen, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk. Maandagavond kwam de persoon in Morra al om het leven. Een paar uur later stierf een man in Enschede door een explosie.

In Leiden zijn vijf personen, van wie vier kinderen, gewond geraakt toen zwaar illegaal vuurwerk ontplofte. De politie heeft een 36-jarige verdachte opgepakt. In een bestelbus en een garagebox zijn vervolgens nog honderden kilo's illegaal vuurwerk aangetroffen.

In Breda raakten twee kinderen gewond door vuurwerk. En toen in Den Haag iemand zijn woning verliet, werd hij door vuurwerk geraakt.

Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn tijdens de jaarwisseling acht slachtoffers met letsel binnengebracht.